ASSE : Galtier refuse de laisser l'Europe à l'OM et Bordeaux

Après trois semaines sans jouer, l'AS Saint-Etienne reprend le chemin de la Ligue 1 dimanche contre Nantes, avec un match en retard à jouer à une date ultérieure contre Monaco. Avec ce match en moins, les Verts auraient pu craindre d'être distancés plus sérieusement, mais le week-end dernier l'OM et Bordeaux ont calé. Alors du côté de l'ASSE on veut toujours croire à une qualification pour une place en Europa League.

Pour Christophe Galtier, l'AS Saint-Etienne doit s'accrocher...et peut le faire. « J’ai suivi avec attention les matches du week-end dernier. Il y a évidemment toujours un écart de points avec Marseille et Bordeaux mais celui-ci aurait pu devenir plus important. Ils sont devant nous mais nous sommes en embuscade. Certains disent que nous avons un calendrier plus compliqué ? Peut-être car nous devons effectivement affronter des équipes plus difficiles sur le papier. Mais les matches ne sont jamais joués d’avance et cela s’est vérifié lors du résultat nul de Marseille face à Dijon. Tout reste possible. J’espère que notre détermination et notre expérience pourront faire la différence en cette fin de saison. Mais il ne faut pas oublier que les Girondins et l'OM possèdent également l’expérience nécessaire. Dans tous les cas, nous devons nous concentrés sur nous-mêmes. Il y aura des matches charnières mais ils ne compteront que si nous parvenons à remporter les autres rencontres. Nous n’avons plus de jokers, plus beaucoup de marge de manœuvre. Il faut prendre les matches les uns après les autres et pour l’instant, le plus important, c’est Nantes », a rappelé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui sait que ses joueurs sont capables du meilleur…comme du pire. Et dans ce sprint final, il ne devra y avoir la place que pour le meilleur.