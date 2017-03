ASSE : Galtier refait ses calculs et change d’objectif

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après la défaite à domicile face à Caen (0-1) dimanche, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Christophe Galtier était particulièrement remonté contre ses hommes.

Alors afin de les piquer, le technicien a osé parler de maintien malgré les 39 points des Verts en championnat. Que les supporters stéphanois se rassurent, ce discours à la Guy Roux n’a pas duré très longtemps. Avant d’aller défier Bastia samedi (20h), Galtier a profité de sa conférence de presse pour rappeler le véritable objectif de l’ASSE, sixième à trois points de la cinquième place de Bordeaux.

« Cela fait quatre ans que nous jouons l'Europe. Nous allons faire le maximum pour la jouer encore l'an prochain. J'ai le devoir de pérenniser le club en haut du classement, a annoncé le coach stéphanois. En jouant une fois par semaine et en récupérant des forces, nous allons pouvoir nous mêler à la bagarre. Il reste onze matchs à disputer, nous devons être plus forts mentalement et plus déterminés. »

Un adversaire qui joue vraiment le maintien

« Bastia a montré hier (2-2 contre Nantes) des qualités et des vertus importantes pour une équipe qui joue sa survie, a commenté Galtier. C’est toujours un plaisir de jouer à Bastia qui a un public qui va les pousser dans leur quête du maintien. » A Furiani, les Verts tenteront de mettre un terme à leur série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.