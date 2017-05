ASSE : Galtier qui s'en va, un choc pour Ruffier

Dans : ASSE, Ligue 1.

C’est désormais officiel, l’AS Saint-Etienne aura un nouvel entraineur l’été prochain, et c’est un véritable choc dans le Forez. Même si cette saison est moins réussie en Ligue 1, Christophe Galtier avait encore un an de contrat et jusqu’à il y a peu, son départ était difficilement envisageable. Mais la lassitude semble avoir pris le dessus pour l’un des techniciens les plus anciennement en poste en Europe. Et pour l’un des cadres du vestiaire stéphanois, habituellement très discret, il est l’heure de rendre hommage à celui qui est l’une des figures des Verts depuis le début du siècle.

« Ça me touche. Parce que, déjà, je n’oublie pas que la période où on était en difficulté avec l’AS Monaco, il est venu me chercher. Il a fait le forcing à Saint-Etienne pour venir me récupérer. On ne peut que saluer le travail qu’il a fait, ces neuf longues années qu’il a passées au sein du club, autant sur le plan sportif que sur le plan humain. Encore maintenant, j’ai un peu de mal à m’imaginer l’année prochaine sans Christophe Galtier à la tête de l’AS Saint-Etienne. Malheureusement, il va falloir s’y faire parce que c’est sa décision et je crois que, avec tout ce qu’il a apporté aux joueurs et au peuple vert, on ne peut que respecter sa décision », a confié à RMC le gardien de l’ASSE Stéphane Ruffier, persuadé que son club va vivre un véritable tournant initié par cette décision forte.