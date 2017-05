ASSE : Galtier profite de la fête malgré la claque contre le PSG

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après la défaite contre le PSG (5-0) « J'aurais aimé pour le staff, les joueurs, nos dirigeants et les supporters que le résultat soit différent. C'est une lourde défaite face à une équipe de qualité. Le PSG finit 2e car Monaco a réalisé une saison exceptionnelle. Les gens avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans vont me manquer. Je souhaite les remercier pour les moments passés. J'apprécie à sa juste valeur la médaille de la ville de Saint-Etienne et l'hommage qui m'a été rendu. J'ai toujours respecté les valeurs de l'AS Saint-Etienne. Humilité, solidarité ».