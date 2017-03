ASSE : La raison qui pourrait faire partir Galtier en fin de saison

Dans : ASSE, Ligue 1.

Toujours en course pour le Top5 en fin de saison, Saint-Etienne semble toutefois à bout de souffle à l’heure actuelle, en raison de l’énergie pompée par la Coupe d’Europe et aussi d’une attaque qui ne fonctionne clairement pas de manière convaincante. Un frein à la progression de ces dernières saisons ? Peut-être. Un signe que le message de Christophe Galtier ne passe plus ? Aucunement. A Saint-Etienne, personne ne remet en cause le travail du coach, qui tire bien souvent le maximum d’un effectif qui a de la qualité, possède des jeunes prometteurs, mais ne peut pas s’offrir de joueurs décisifs au mercato. Au contraire de certains concurrents aux places européennes. Alors, même si le résultat final de la saison s’avérait décevant, personne ne poussera Galtier vers la sortie. Toutefois, comme le reconnaît Bernard Caïazzo dans L’Equipe, un élément extérieur pourrait bien faire la différence.

« En réalité, ça ne dépend ni de lui, ni de nous, mais d’offres de clubs plus importants que le nôtre », a expliqué le dirigeant stéphanois, qui sait bien que Galtier, qui n’est pas officiellement sur le marché, n’a reçu qu’une seule véritable proposition ces dernières années, celle d’Aston Villa il y a 18 mois de cela, refusée par l’ASSE. A un an de la fin de son contrat, l’entraineur des Verts va néanmoins devoir donner une réponse claire à ses dirigeants avant la fin de la saison.