ASSE : Galtier pensait que les Verts allaient quand même égaliser...

Dans : ASSE, Ligue 1, SMC.

Christophe Galtier (coach de l’ASSE après la défaite contre Caen) : « Sur une occasion pour Caen en première mi-temps, on est mené au score. On était prévenu de leur jeu sur les côtés et dans la surface, et on s’est fait avoir. Voilà, ils ont une belle occasion, ils la mettent. En première mi-temps on a été très poussif, loin de tout. C’est surement lié à beaucoup de choses, des absences, de la fatigue..et puis en deuxième mi-temps on revient avec plus de présence. Je pensais qu’on allait pouvoir revenir au score, malheureusement on n’a pas su concrétiser avec une grosse défense de Caen et de notre côté de la maladresse. Stéphane nous a fait un arrêt décisif et nous maintient dans le match, et je pensais que cela allait nous permettre d'égaliser, mais non (…) La maladresse, c’est un mal récurrent, mais mes joueurs ont donné tout ce qu’ils pouvaient. »