ASSE : Galtier ne veut pas se fâcher après la claque, mais...

Christophe Galtier (après l’élimination de l’ASSE à Auxerre) : « Quand on voit la physionomie du match, Auxerre mérite largement sa qualification. Les matches de Coupe, il n’y a pas de statut, il y a des joueurs professionnels qui travaillent aussi bien en L2 qu’en L1, et là on n’a jamais réussi à trouver la faille dans cette organisation. On a été très peu dangereux et on n’était pas à l’abri d’un contre, c’est ce qui s’est passé (...) Auxerre mérite sa qualification et nous on méritait pas grand-chose. On a été inoffensif pendant 120 minutes. On n’a pas beaucoup de marge pour gagner des matches et dès qu’il y a d’autres choix de joueurs, on est rapidement en difficulté. Ce sont des matches très formateurs, mais on ne peut pas non plus accabler la jeunesse. »