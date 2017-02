ASSE : Galtier met ses joueurs en valeur après le derby

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après la victoire contre l'OL (2-0) : « On a fait l'entame de match qu'il fallait. Je tiens à féliciter mes joueurs, ils se sont adaptés et ont répondu présents. Ils sont allés chercher cette belle victoire dans le derby. Le staff a juste accompagné l'équipe. Les joueurs ont été intelligents. Cette victoire me fait plaisir pour les supporters et les gens du club. C'est une victoire symbolique avec Moulin, qui a été formé au club, il a été omniprésent. Nous avons eu une force collective et une détermination qu'il faut continuer de proposer lors des prochains matchs. Nous devons continuer de développer un état d'esprit irréprochable dans la phase retour ».