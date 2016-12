ASSE : Galtier menace de partir en raison d’un gros problème

Dans : ASSE, Ligue 1.

C’est une formation stéphanoise qui tire clairement la langue qui a concédé le nul 0-0 à domicile face à Nancy ce mercredi. La fin d’année est délicate, et c’est encore plus difficile pour les supporters stéphanois, qui ne sont vraiment pas gâtés dans leur Chaudron, avec très peu de buts, de spectacle, et un jeu souvent assez indigent. Christophe Galtier veut bien accepter les critiques à ce sujet, mais il y a visiblement un problème de taille qui agace au plus haut point l’entraineur des Verts. Il s’agit de l’état de la pelouse, souvent délicate, et qui pénalise son équipe. Et pour faire bouger les choses, le coach de l’ASSE est prêt à aller très loin.

« Chez nous c’est difficile et les gens se plaignent à juste titre parfois, mais cela fait six mois que je ferme ma gueule et là je vais l’ouvrir. Même l’UEFA se plaint de notre terrain. J’ai été privé d’entraînement sur notre pelouse avant des matches de Ligue Europa et j’entends des gens qui travaillent à Métropole, supposés connaître le football et supporters du club, critiquer notre jeu en ajoutant que ce n’est pas la peine de nous donner un bon terrain pour voir ça. Je leur dis qu’ils sont responsables du terrain et qu’il est indigne d’une équipe européenne. Je sais pourquoi on a des blessés, parce qu’on joue beaucoup de matches, mais il y a aussi le terrain. Puisque personne ne le fait, c’est moi qui vais l’ouvrir et quand ils en auront marre de m’entendre, je quitterai Saint-Etienne. Je ne m’en prends pas au jardinier qui peine comme nous mais aux responsables. Voilà, bonnes fêtes à tous et j’espère bien vous retrouver le 2 janvier à la reprise », a tout de même confié un Christophe Galtier remonté comme un coucou, et qui entend bien peser de tout son poids pour que le problème de la médiocre qualité de la pelouse des Verts soit réglé rapidement.