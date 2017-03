ASSE : Galtier donne des nouvelles de Pajot

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après le nul contre Bastia (0-0) et la grave blessure de Vincent Pajot, sorti sur civière après avoir reçu un gros choc à la tête : « Pajot va rester en observation au moins une nuit à l'hôpital de Bastia. Vincent a repris connaissance dans le tunnel. J'espère qu'il pourra nous rejoindre le plus rapidement possible ».