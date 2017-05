ASSE : Galtier dément avoir annoncé son départ aux dirigeants

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après Roland Romeyer, qui avait fermement repoussé les affirmations de L'Equipe, le quotidien ayant annoncé lundi soir que Christophe Galtier avait annoncé aux dirigeants de l'ASSE son départ en fin de saison, c'est l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne qui en fait de même ce mercredi. Évoquant ce sujet dans Le Progrès, le coach des Verts ne cache pas qu'une profonde réflexion sur son avenir était en cours, mais il a clairement démenti avoir déjà fait son choix. Et donc d'avoir dévoilé à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo son désir de partir ou pas.

Pour Christophe Galtier, l'heure n'est pas encore à un tel choix, car l'AS Saint-Étienne a une saison à finir, et le mieux possible. « Je n’ai jamais annoncé que j’arrêtais ! Comment s’est déroulée la réunion avec les dirigeants ? Tout s’est très bien passé, dans le calme. Ce n’est pas ce qui est sorti dans la presse qui a changé le contenu de notre discussion. La réflexion c’est de voir ce qui va être le mieux pour l’ASSE la saison prochaine. On a parlé du club, de l’avenir. On est dans une période de réflexion et la décision sera prise en accord avec tout le monde (…) Quoi qu’il arrive, je ferai le boulot jusqu’au bout », a confié, dans le quotidien régional, Christophe Galtier, qui laisse tout de même planer le mystère sur ses réelles intentions.