ASSE : Galtier dégomme une recrue du mercato estival

Dans : ASSE, Mercato.

Recruté l’été dernier en provenance de Montpellier, Bryan Dabo semblait être le joueur parfait pour le jeu stéphanois. Costaud, régulier et encore jeune, il était censé dynamiter un milieu de terrain parfois trop peu porté vers l’avant. Mais entre des petits problèmes physiques et des performances décevantes, l’ancien international espoirs qui avait refusé l’OM pendant l’été ne convient toujours pas. Et quand il a sa chance, comme ce mercredi face à Auxerre, il ne la saisit pas. Christophe Galtier, qui a souvent pris des gants avec lui en expliquant qu’il devait faire des efforts, mais que cela allait payer, semble clairement perdre patience.

« Bryan a été inexistant. C'était un investissement pour nous cet été. Nous aurons des discussions. Il faut des prises de conscience individuelles. Bien sûr, l'entraîneur doit aider à les prendre, mais on a beau le répéter, il n'y a pas le rendement escompté ni la détermination souhaitée. Bryan en est un exemple, mais il y en a d'autres aussi », a expliqué le technicien stéphanois qui met clairement la pression sur son milieu de terrain pour la fin de la saison.