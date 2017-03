ASSE : Galtier décide d'interdire un sujet sensible à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après la victoire de l'OM contre Angers, et avant la réception de Metz, dimanche à Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne pointe à la septième place de Ligue 1 à sept points de l'OL, quatrième, et cinq de l'OM. Autrement dit, la course à l'Europe s'est sérieusement compliquée ces derniers temps, d'autant plus que Bordeaux tourne aussi à plein régime, même si les Girondins n'auront pas la vie facile ce samedi à Monaco.

Mais, quoi qu'il en soit, Christophe Galtier a fait savoir que désormais il avait exigé de ses joueurs qu'ils ne s'expriment plus du tout sur le sujet d'une éventuelle place européenne. Et l'entraîneur de l'ASSE en fera de même jusqu'à la toute fin de saison. « Si les joueurs ont la pression avec l’Europe ? Non, je leur ai demandé de ne plus parler d’Europe et je n’en parle plus, jusqu’au dernier match, donc après Paris (…) On a pris un point sur neuf, c’est le constat, sec. À force de parler Europe, on met trop d’attente, trop de nervosité. On doit bien travailler. En étant sérieux, appliqué, professionnel à l’entraînement, ça se passera bien en match. Depuis Manchester, on doit passer à autre chose. Il y a déjà eu trois matches. J’ose espérer que la phase de décompression est terminée. Et que je ne suis pas naïf en le pensant », a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, conscient que les Verts se mettent quand même une grosse pression avec ce désir de se qualifier encore une fois en Europa League.