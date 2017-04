ASSE : Galtier a vu « le pire » et dit adieu à l’Europe

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Dimanche soir, l'AS Saint-Etienne a complètement touché le fond à Marseille (4-0), et ce n'est pas Christophe Galtier qui dira le contraire...

Parti conquérant à Marseille avec le couteau entre les dents, dans l'idée de faire son retour aux portes du Top 5, l'ASSE s'est plantée. Revenu du Vélodrome avec une jolie rouste, le club du Forez est désormais condamné à l'exploit dans la course à la Coupe d'Europe, à six points de l'OM, 6e, et à sept longueurs de Bordeaux, 7e, avec cependant un match en moins. Mais pour Christophe Galtier, ce qu'il a vu à Marseille est trop mauvais pour rêver encore.

« Ce qui a fait la force de l’ASSE dans des gros matchs, c’est d’être très dure à manœuvrer, à secouer. Là, c’est rentré comme dans du beurre. Nous avons été mis en difficulté par leur qualité offensive. Nous avons subi, laissé faire les choses. Se cacher derrière l’absence d’un joueur serait trop facile et, de toute façon, ce n’est pas mon style. Mathématiquement, la 6e place, si elle est européenne, reste accessible. Mais en abandonnant aussi facilement un match, ce sera impossible. À chaque fois, nous avons trouvé un rebond, un levier, un ressort. Nous avons baissé les bras beaucoup trop rapidement. C’est sûrement la pire défaite depuis que je suis l'entraîneur de l'ASSE. Ce qui est terrible me concernant, c’est que cet échec survient ici, à Marseille », a reconnu Christophe Galtier, qui ne cherche donc pas d'excuse après le véritable non-match de son ASSE à Marseille.