ASSE : Galtier a fait un choix stupéfiant après les Verts !

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est désormais officiel, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine, les Verts ayant annoncé que leur coach avait négocié un départ à l'amiable alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Si l'idée de voir Christophe Galtier prendre les commandes d'un club de Ligue 1 a vite été balayée, des pistes étrangères ont été évoquées, notamment en Grèce ou en Turquie.

Mais, répondant aux questions des téléspectateurs de Télévision Loire 7, dont il était l'invité, Roland Romeyer a reconnu que les choses n'avaient pas été simples, mais que Christophe Galtier avait pris sa décision. « C’est un choix qu’il a fait, je ne discute pas ce choix. Il nous a vu le 22 mars et il nous a dit qu’il ne voulait pas faire la saison de trop et on a donc entamé les discussions. Avec Bernard Caïazzo, on accepte ce choix, a d’abord précisé Roland Romeyer, avant de faire une grosse confidence sur l’avenir de Christophe Galtier. Il a une opération à subir, il veut prendre une année sabbatique donc il a pris cette décision et je la respecte. » Donc, selon le co-président de l'ASSE, Christophe Galtier ne rejoindra aucun club la saison prochaine et suivra le football à la télévision.