ASSE : Florian Milla le renfort le plus facile des Verts au mercato ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Agé de 23 ans, Florian Milla évolue actuellement avec la CFA2 de l'AS Saint-Etienne, club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance de la formation tchèque de Boleslav, avec qui il avait notamment joué contre l'OL en Europa League (notre photo). Ancien de la maison stéphanoise, Milla ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, puisqu'il n'a paraphé que pour un an à l'ASSE et il va donc devoir trancher. Mais, le capitaine de la CFA2 de l'AS Saint-Etienne ne le cache pas, il souhaite continuer sa route en Ligue 1 chez les Verts.

Cependant, si cela ne pouvait pas être le cas, alors il prendrait son baluchon et irait ailleurs, ne souhaitant pas rester en réserve. « J’aimerais trouver quelque chose où je puisse m’épanouir et jouer dans une équipe de Ligue 1 ou Ligue 2. L’ASSE, ça peut être une option, ce serait même l’idéal puisque je suis né ici. Mais je souhaite repartir dans des conditions différentes, c’est-à-dire attaquer la saison avec le groupe pro et postuler à une place. Actuellement, je n’ai aucune certitude, cela se décidera dans les prochaines semaines. Si je peux m’imposer à Saint-Etienne ? Je ne sais pas. C’est une équipe qui joue l’Europe chaque année. J’ai 23 ans et maintenant, il faut que je joue à un niveau supérieur. J’aimerais réussir ici, mais l’année prochaine, je veux jouer, à Saint-Étienne ou ailleurs », a prévenu, dans Le Progrès, Florian Milla, histoire de faire passer un message aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne.