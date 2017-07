ASSE : Fabien Lemoine file en Bretagne, tout le monde est content

Dans : ASSE, Lorient, Mercato, Ligue 1.

Absent lors du large succès de l’AS Saint-Etienne sur Dijon samedi après-midi (4-0), Fabien Lemoine va quitter le Forez, après six ans de bons et loyaux services. Effectivement, le milieu de terrain de 30 ans va retrouver la Bretagne. Mais pas le Stade Rennais, qu’il a quitté en 2011. Selon les informations du Progrès, c’est du côté du FC Lorient de Mickaël Landreau que le natif de Fougères va évoluer la saison prochaine.

Une indemnité de transfert avoisinant le million d'euros

Capitaine en début de préparation à certaines reprises, le numéro 18 des Verts réalisait jusqu’ici une excellente présaison sous les ordres du nouveau coach Oscar Garcia. Le coach espagnol aurait pu l’intégrer à son effectif pour la saison passée, mais le joueur souhaitait rentrer en Bretagne. Cela tombe bien, l’ASSE et Lorient ont trouvé un accord pour son transfert moyennant une indemnité de transfert d’environ 1 million d’euros. Pour rappel, le milieu Stéphanois n’avait plus qu’un an de contrat à l’ASSE, d’où la faible indemnité de transfert. Du côté de Lorient, nul doute que Mickaël Landreau sera ravi de cette arrivée. Depuis sa prise de fonctions, l’ancien consultant de Canal + ne cesse de répéter que des joueurs d’expérience sont nécessaires pour vite remonter dans l’élite. Avec Fabien Lemoine, plus de 250 matchs en Ligue 1, il est servi.