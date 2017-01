ASSE : Des indices sur la recrue mystère de Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato.

Après l’arrivée en prêt d’Anthony Mounier en provenance de Bologne, l’AS Saint-Etienne s’apprête à accueillir un deuxième renfort, toujours dans le secteur offensif de Christophe Galtier.

Malgré les tentatives du club stéphanois, cette recrue ne sera pas Jean-Kévin Augustin (19 ans). Barré par la concurrence, l’attaquant refuse toujours de quitter le Paris Saint-Germain en prêt. L’ASSE a donc dressé une liste d’environ huit cibles parmi lesquelles on retrouve Romain Alessandrini (27 ans). Mais visiblement, l’ailier de l’Olympique de Marseille n’est pas la priorité des Verts qui auraient trouvé leur bonheur à l’étranger.

D’après L’Equipe, une deuxième recrue devrait débarquer lundi ou mardi juste avant la fin du mercato hivernal. Si son nom n’a pas filtré, on sait qu’il s’agit d’un jeune Portugais capable de jouer sur les côtés, et qui évolue actuellement en Liga Nos. En tout cas, ce joueur mystère ne poussera pas l’avant-centre Alexander Soderlund vers la sortie, le Norvégien et ses dirigeant ayant écarté l’hypothèse d’un départ cet hiver.