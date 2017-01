ASSE : Denis Balbir fait son mercato chez les Verts, et ça fait tilt

Dans : ASSE, Mercato.

Ce n’est un secret pour personne, l’AS Saint-Etienne veut renforcer son secteur offensif avant la fin du mercato hivernal.

Si la piste menant à Andy Delort n’a rien donné, l’attaquant des Tigres de Monterrey étant sur le point de signer à Toulouse, le milieu offensif Anthony Mounier est arrivé ce vendredi en prêt en provenance de Bologne. Mais compte tenu de la longue indisponibilité d’Oussama Tannane, on imagine que l’entraîneur Christophe Galtier réclamera une recrue supplémentaire. Et pourquoi pas Denis Bouanga (22 ans) ? C’est du moins l’idée de Denis Balbir qui a vu l’ailier gabonais à l’oeuvre pendant la CAN 2017.

« Pour commenter la Coupe d’Afrique des Nations pour le compte d’une télévision africaine, j’aime beaucoup un joueur comme Denis Bouanga, qui a fait de belles prestations avec le Gabon d’Aubameyang et que je vois comme un renfort intéressant pour les Verts », a conseillé le consultant de But. Mais l’opération risque d’être compliquée puisque Bouanga (5 buts et 5 passes décisives en L2) est actuellement prêté par Lorient à Tours, même si Yahoo Sports confirme les contacts entre les différentes parties, preuve que cette idée a fait son chemin.