ASSE : Dabo ne compte pas les calories pendant les fêtes

Dans : ASSE, Ligue 1.

On ne sait pas si l'AS Saint-Etienne a mis en place les même sanctions que Montpellier, à savoir 1 euro d'amende par gramme pris pendant la trêve hivernale, mais Bryan Dabo n'a pas l'intention de se priver pendant les fêtes. En ce jour de Noël, le joueur arrivé l'été dernier à l'ASSE en provenance du MHSC, a reconnu qu'il tenait à faire honneur au repas dominical, sachant parfaitement que le programme physique prévu à la reprise par Saint-Etienne allait permettre d'effacer quelques débordements gastronomiques. Bryan Dabo admet cependant qu'il n'est pas du genre à faire n'importe quoi.

« Est-ce que je fais vraiment attention à ce que je mange pendant les fêtes ? Pas du tout. Quoiqu'il arrive, à la reprise, il faudra courir. Mais je ne fais pas n'importe quoi non plus... Surtout qu'on a un programme donné par le club pour les vacances, à base de petits footings. Et ça, je le suis à la lettre. Mais en fait, j'ai un peu de chance parce que je ne grossis pas en mangeant », reconnaît, sur France-Football, le joueur de l’AS Saint-Etienne. Certains de ses coéquipiers et collègues footballeurs doivent être jaloux de cette qualité...