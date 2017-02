ASSE : Contre Man United, Veretout n’a pas tout perdu

Dans : ASSE, Premier League, Mercato.

Vite refroidie par Manchester United (0-1) mercredi, en seizième de finale retour de l’Europe League, l’AS Saint-Etienne a eu du mal à exister à Geoffroy-Guichard.

Seules quelques individualités sont parvenues à tirer leur épingle du jeu, à l’image de Kévin Malcuit et Jordan Veretout. Toujours aussi généreux dans l’effort, le milieu de 23 ans a confirmé son importance dans le dispositif de Christophe Galtier. Ce n’est pas un hasard si le joueur prêté par Aston Villa a gagné sa place de titulaire indiscutable. De quoi envisager un transfert définitif pour l’ASSE, qui aura fort à faire pour conserver Veretout.

Selon les informations du site envertetcontretous.fr, Tottenham a envoyé un intermédiaire à Saint-Etienne pour superviser l’ancien Nantais face aux Red Devils. Et en plus des Spurs, Steve Bruce, le manager des Villans, était lui aussi venu observer son joueur au match aller à Old Trafford. Preuve que les Anglais n’ont pas oublié Veretout.