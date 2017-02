ASSE : Comment le Chaudron a fait gagner Manchester United

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

S’il y a clairement une double confrontation que l’AS Saint-Etienne a remportée contre Manchester United, c’est celle des supporters. Après la démonstration à Old Trafford au match aller, les fans stéphanois ont rempli Geoffroy-Guichard à ras bord pour tenter de porter une équipe qui n’était malheureusement pas aussi performante sur le terrain. Même les commentateurs de la télé anglaise ont rendu hommage aux deux kops stéphanois, qui ont encouragé leur équipe jusqu’à la 93e minute dans cette double confrontation sans suspense, alors qu'un stade anglais se serait vidé à la 80e minute dans une telle configuration. Et au sein des joueurs de MU, on avoue même que l’ambiance a permis à l’équipe d’être aussi performante, comme le reconnaissait Chris Smalling.

« Je pense que leur public nous a probablement aidés, car l’ambiance nous a fait comprendre qu’on n’était pas encore qualifié au coup d’envoi. Un but pour eux et cela aurait pu être de la folie. Mais nous avons fait un match propre et le boulot du début à la fin », a explique le défenseur central à BT Sport. Une manière de rendre hommage au public stéphanois, qui lui, au moins, a forcé Manchester United à donner le meilleur de lui-même.