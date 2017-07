ASSE : Cette recrue majeure que Garcia ne connaissait pas

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Longtemps au ralenti, le mercato de l’AS Saint-Etienne s’est accéléré ces dernières heures avec la signature de Loïs Diony en provenance de Dijon pour plus de 8 millions d’euros. L’ancien numéro 9 du DFCO va apporter du sang neuf à l’attaque des Verts. Un profil rapide et puissant qu’attendait Oscar Garcia pour combler certaines carences de son effectif. Néanmoins, le nouveau coach de l’ASSE a reconnu qu’il ne connaissait pas plus que cela le joueur avant que la cellule de recrutement du club ne lui ait proposé.

« J’attends beaucoup de Loïs Diony. J'espère qu’il sera vite opérationnel. Avant d’arriver en France, je ne le connaissais pas. Je sais qu’il a marqué beaucoup de buts la saison dernière. La cellule de recrutement me l’a conseillé. J’ai visionné ses matches et je pense, en effet, qu’il peut nous aider. Saidy Janko est un jeune joueur et sera en concurrence avec Pierre-Gabriel » a expliqué l’ancien entraîneur de Salzbourg sur le site officiel des Verts. Reste désormais à voir dans quel système et autour de quelle animation le buteur de 24 ans sera utilisé.