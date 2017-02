ASSE : Cet attaquant qui explique pourquoi il ne marque pas

Dans : ASSE, Ligue 1.

Toujours en course pour les places européennes, l’AS Saint-Etienne peine à avoir toutes ses forces vives en attaque, et le mois de janvier n’a pas permis de faire venir un avant-centre.

Si Alexander Soderlund a répondu présent lors du derby, Christophe Galtier n’a tout de même pas caché qu’il était déçu du rendement global de ses attaquants. Non pas dans les efforts ou le jeu, mais devant le but, l’entraineur stéphanois n’est pas du tout satisfait par les stats de ses joueurs offensifs. Si Romain Hamouma est souvent décisif, on ne peut pas vraiment en dire de même de Kevin Monnet-Paquet. L’ancien lensois compte 22 apparitions en L1, pour seulement trois buts et deux passes décisives. Sa réalisation dans le derby contre l’OL vaut de l’or, et vient ainsi confirmer sa réussite précédente face à Toulouse, avec un but de la tête. Pour ce joueur qui n’avait plus marqué en championnat depuis le 28 août, ce trou d’air peut aisément s’expliquer.

« Je sais que je dois améliorer ma finition, être plus décisif devant le but. C'est mon défaut. Mais, moi, je suis un vrai joueur d'équipe. Je fais les efforts pour le collectif, je travaille beaucoup. Parfois, oui, je suis moins lucide. Mais je ne lâche jamais les matchs, comme tout le monde dans le vestiaire. On peut dire que je devrais faire moins d'efforts pour avoir plus de jus devant la cage, mais ce ne serait pas mon jeu. Dans les matches à enjeu, j'ai souvent tiré mon épingle du jeu. Après, il faudrait que je réussisse à le faire tout au long de la saison et c'est ce qu'il y a de plus dur. Tous les joueurs aiment disputer les grands matchs, la motivation vient d'elle-même. Dans les rendez-vous importants, le coach fait souvent appel à moi et c'est une marque de confiance », a prévenu, dans le programme officiel des Verts, un Kevin Monnet-Paquet qui fait en effet partie des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison, et c’est aussi une chose qui compte aux yeux de Christophe Galtier.