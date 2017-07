ASSE : Cet attaquant à 16 buts est dans le radar des Verts !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a enfin lancé son mercato vendredi en officialisant les signatures de Saidy Janko et Loïs Diony. Mais, même si les dirigeants de l'ASSE ont prévu de dégraisser encore l'effectif avant de signer de nouveaux joueurs, des pistes sont travaillées et avancent très rapidement.

C'est ainsi que ce samedi, c'est le nom de Denis Bouanga, l'attaquant sous contrat avec Lorient jusqu'en 2019, et qui avait brillé la saison passée avec Tours en Ligue 2 (32 titularisations, 16 buts, 6 passes décisives), qui est chuchoté dans les couloirs de l'Etrat. Le profil de ce joueur de 22 ans plaît à Oscar Garcia, et le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne aurait validé ce dossier. Mais, l'ASSE n'est pas toute seule sur Denis Bouanga, puisque le SCO et Hanovre suivraient également le dossier du joueur lorientais dont le transfert pourrait se faire autour des 2ME.