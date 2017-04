ASSE : Ce Sainté-là n'est pas digne de l'Europe lance Saivet

Dans : ASSE, Ligue 1.

Henri Saivet, milieu de l'ASSE, après la défaite à l'OM (4-0) : « C'était un match important, on l'a dit pendant toute la semaine... Mais aujourd'hui, on perd à cause d'erreurs dans la perte de balle. On a eu plein de situations. On devait mieux gérer. Le score est lourd. Il faut travailler plus car ce n'est pas suffisant, la preuve avec ce 4-0... Marseille a fait un gros match. De notre côté, on ne peut pas se permettre de mettre moins de jus que l'OM dans ce type de match. C'est une claque. J'espère qu'on va se réveiller. On croit toujours à l'Europe. Mais après ce match, c'est compliqué de penser à ça. Si on continue comme ça, on peut oublier la qualification européenne ».