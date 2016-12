ASSE : Ce joueur refuse de partir, les Verts n'en peuvent plus

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

A force de lui montrer poliment la sortie, l'AS Saint-Etienne espérait que Jérémy Clément finirait par comprendre qu'en quittant les Verts il rendrait un gros service au club. Mais à 18 mois de la fin de son engagement, cet espoir des dirigeants de l'ASSE se heurte à l'intransigeance d'un joueur qui comme l'affirme L'Equipe ce dimanche a d'ores et déjà fait savoir qu'il refusait de partir lors du mercato d'hiver. Avec un salaire de 80.000 euros par mois, et même si celui-ci sera divisé par deux la saison prochaine, le milieu de terrain est fermement décidé à rester.

L'été dernier, Jérémy Clément a repoussé les offres de Caen, de Nantes, de Metz, de Nancy et plus récemment du Servette de Genève, qui lui proposait pourtant une belle offre et surtout un contrat de trois ans avec une option sur une quatrième année. La situation semble désormais totalement coincée pour le mois de janvier, le joueur ayant prévenu qu'il restait chez les Verts. Un choix dont Christophe Galtier est d'autant mieux informé qu'il partage désormais le même agent que son joueur. Du côté des dirigeants de l'AS Saint-Etienne, on se désole de cette situation, car financièrement cela n'aide pas le club. En plus de Clément, Benjamin Corgnet et Fabien Lemoine sont aussi des réservistes de luxe, même si ces deux derniers pourraient, eux, filer au mercato. « Ce que tu as gagné avec la qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa, tu l’as perdu avec eux », balance même Bernard Caïazzo, histoire de dire son dépit dans ce dossier.