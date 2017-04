ASSE : Ce grand supporter de l'OM kiffe aussi l'ASSE

Dans : ASSE, OM, Ligue 1.

Actuellement en tournée dans toute la France, Matt Pokora a profité de son passage à Saint-Etienne pour donner un bon point à l'ASSE.

L'AS Saint-Étienne est une formation connue et reconnue au sein du football français. Club le plus titré en Ligue 1 avec dix trophées de Champion de France acquis jusqu'aux années 1980, Sainté redore son blason ces dernières saisons. En retrouvant les hauteurs du championnat, et la Coupe d'Europe qui va avec, l'ASSE refait surface après des années sombres. Et les Français ont même élu Saint-Etienne comme leur club préféré grâce à ses valeurs. Lors de son concert au Zénith de Saint-Etienne samedi, M. Pokora a étonnamment suivi le mouvement...

« C'est surtout son public de supporters qui me parle, reconnu comme l'un des meilleurs en France. L'ASSE me fait un peu penser à ces clubs à l'Anglaise comme Liverpool. Les gens sont à fond derrière leur équipe. J'ai aussi le sentiment que c'est un club respectueux des autres hormis sa guéguerre avec Lyon », a lancé, dans les colonnes du Progrès, M. Pokora, qui tient donc en haute estime le club stéphanois malgré son amour fou pour l'OM.