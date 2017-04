ASSE : Ce futur attaquant des Verts qui a tapé dans l'oeil de Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1, SCO.

Limitée financièrement sur le marché des transferts, l’AS Saint-Etienne mise, comme beaucoup de clubs français, sur la formation pour tenter de continuer à progresser.

De jeunes joueurs sont régulièrement mis en avant par Christophe Galtier, surtout avec ces saisons à rallonge. Arrivé dans le Forez en 2011 en provenance d’Alfortville, Jonathan Bamba n’a pour le moment que rarement eu sa chance à Saint-Etienne. Mais à 21 ans, son dernier prêt en date semble avoir fait changer le regard du coach stéphanois à son égard. Plutôt timide avec le Paris FC la saison passée, Bamba est passé à la vitesse supérieure en première partie de saison avec Saint-Trond, puis avec Angers.

« Il a franchi un palier. Il n’est plus le jeune remplaçant qui rentrait pour compenser les absences. Il est en train de gravir les échelons, de gagner des galons. À Angers, sur ce que je vois, il travaille défensivement dans son couloir. Dans cette équipe, si vous ne le faites pas, vous ne jouez pas. Chez nous, il savait le faire. C’est loin d’être un fainéant, c’est aussi un bon partenaire car il travaille pour l’équipe. Les attaquants doivent avoir des statistiques sur les passes décisives et les buts. Il a gagné en maturité, en constance. Je trouve qu’il a aussi gagné sur un plan athlétique, il est plus solide dans son jeu », a expliqué Christophe Galtier, pour qui Bamba pourrait bien représenter un atout offensif utilisable par les Verts la saison prochaine. Et l’ASSE, guère satisfaite des rendements de Roux, Tannane ou Soderlund, ne s’en plaindra pas.