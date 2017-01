ASSE : Cambriolage, urgences, suspension, les galères d'Ole Selnaes

Dans : ASSE, Ligue 1.

Auteur d'un très bon début de saison sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, Ole Selnaes a rendu les armes en fin d'année 2016... à cause de nombreux problèmes personnels.

Vendredi dernier à Lille (1-1), le Norvégien a retrouvé les terrains durant sept petites minutes après un mois d'absence, et son dernier match lors de la défaite contre Lorient (2-1). Entre temps, Selnaes a été plongé en pleine tempête... En effet, comme le révèle L'Equipe, le milieu de terrain a connu plusieurs galères. La série noire a débuté le 29 octobre dernier lorsqu'il s'est fait cambrioler sa maison pendant le match ASSE - Monaco. Choqué, « alors que dans son pays, il avait l'habitude de laisser sa maison ouverte », le joueur de 22 ans, qui avait déjà eu du mal à s'acclimater à la France à son arrivée en janvier 2016, a ensuite déménagé chez son compatriote Alexander Soderlund.

S'en est suivi une suspension de onze mois avec la sélection de Norvège, le 1er novembre 2016, suite à ses critiques envers l'arbitre de la rencontre contre l'Azerbaïdjan (0-1) en octobre. En plus d'un certain spleen suite à ses mésaventures, son année 2016 s'est terminée par un tour aux urgences alors qu'il a été pris de vives douleurs au thorax lors de l'échauffement de la dernière rencontre de l'année... À la suite de cela, le club du Forez lui a accordé de plus longues vacances que les autres durant la trêve hivernale pour qu'il reparte du bon pied en 2017. Et ceci aurait fonctionné puisque Selnaes devrait retrouver sa place de titulaire ce dimanche contre Angers.