ASSE : Caïazzo prêt à piquer deux bonnes idées aux autres

Dans : ASSE, Ligue 1.

Bernard Caïazzo regarde le football européen et le dirigeant de l'AS Saint-Etienne, qui est aussi le président du syndicat Première Ligue, estime que l'heure est peut-être venue pour le foot français d'emboîter le pas à l'Angleterre et à l'Allemagne. Pour lui, la réflexion en cours en Premier League afin de stopper le mercato la veille de la première journée de championnat est judicieuse et la France doit faire pareil. Idem, Bernard Caïazzo pense que la décision prise par la Bundesliga de ne plus sanctionner les clubs d'un huis clos est bonne.

« Il y a deux sujets qui nous intéressent en France. L’un deux est de cesser toute transaction avant le première journée de championnat comme le propose le Board en Angleterre. Il y a également un autre sujet qui nous intéresse. Comme le proposent les Allemands, il faudrait supprimer les huis-clos dans les stades ! », a confié, au site Peuple-Vert.fr, Bernard Caïazzo. On peut juste regretter que les décideurs français soient toujours inspirés par les décisions prises à l'étranger et n'aient pas ces idées avant les autres. Mais bon...