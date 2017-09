ASSE : Caïazzo met la pression sur trois joueurs en fin de contrat

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat en juin 2018, Florentin Pogba, Kevin Monnet-Paquet et Kevin Théophile-Catherine savent désormais à quoi s'en tenir s'ils veulent prolonger leur bail chez les Verts.

Depuis son arrivée estivale, Oscar Garcia impose peu à peu sa patte du côté de Saint-Étienne. Et cela fonctionne plutôt bien pour le moment puisque l'ASSE est quatrième de Ligue 1 après cinq journées de championnat. Un début de saison idéal qui prouve que la direction stéphanoise a visé juste en faisant venir l'entraîneur espagnol en lieu et place de Christophe Galtier. Si son bon départ plaide donc en sa faveur, Garcia est en train de prendre les pleins pouvoirs chez les Verts, et Bernard Caïazzo lui donne notamment les clés du camion par rapport aux joueurs en fin de contrat à l'issue de cette saison, qui sont Florentin Pogba, Kevin Monnet-Paquet et Kevin Théophile-Catherine.

« Ce sera au coach de donner son avis par rapport au terrain. C’est ça le plus important. Puis ce sera au Directoire de mettre en route les négociations, mais n’oublions pas, d’abord, que tout dépendra du terrain », a lancé, sur But, le co-président de l'ASSE, qui confie donc le sort de ces joueurs à Garcia. Alors que Théophile-Catherine fait partie des plans de son entraîneur, Pogba et Monnet-Paquet, tous les deux blessés, devront se montrer à leur avantage s'ils veulent rester à Saint-Étienne la saison prochaine.