ASSE : Caïazzo allume « les idiots qui dépensent tout en juillet »

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OL.

L'AS Saint-Etienne doit recruter trois joueurs dans les prochains jours, les Verts ayant mis un peu de temps avant de répondre à la demande d'Oscar Garcia, lequel réclamait il y a quelques semaines que des renforts arrivent très rapidement. Du côté de l'ASSE, les propos du nouvel entraîneur n'ont pas perturbé l'avancement des négociations, mais il a également fallu composer avec certains refus de dernière minute. Mais quoi qu'il en soit, Bernard Caïazzo assume totalement le choix stratégique fait par Saint-Etienne lors de ce mercato estival.

Et le président du conseil de surveillance de préciser la manière dont il gérait cette période, lâchant une petite flèche dont on peut se demander si elle ne vise pas un club voisin, lequel a lui rapidement recruté ses renforts. « Plus vous avancez vers la fin du mercato, plus vous avez des moyens financiers. L’idiot est celui qui dépense tout son argent en juillet pour des joueurs qu’il aurait eu à un tarif inférieur en août. Je félicite Roland Romeyer, Dominique Rocheteau et toutes leurs équipes pour leur manière de travailler. Je sais comment ils œuvrent et vous verrez que ce qui va se passer dans les prochains jours est très bien pensé. Fin août, le puzzle sera entièrement constitué de façon très intelligente », annonce Bernard Caïazzo, qui n’attendra pas la fin de saison pour faire le bilan de ce mercato. Car c'est au soir de la 38e journée de Ligue 1 que l'on saura qui sont réellement les « idiots »…