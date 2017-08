ASSE : ça va valser à l’ASSE promet Oscar Garcia !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après deux victoires consécutives lors des deux premiers matches de la saison, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps, l'AS Saint-Etienne s'apprête à recevoir Amiens avec l'espoir clairement affiché de faire la passe de trois. Mais ne comptez pas sur Oscar Garcia pour se contenter d'appliquer le célèbre « On ne change pas une équipe qui gagne ». Car pour le nouveau technicien de l'ASSE, cette notion est totalement erronée. Et Oscar Garcia a prévenu ce jeudi en conférence de presse qu'il allait tout faire pour maintenir une concurrence énorme au sein de son groupe, quitte à mettre des titulaires sur le banc.

Une stratégie que l'entraîneur des Verts a justifiée. « Je n’aime pas jouer avec les mêmes joueurs lors de chaque match. Je veux de la concurrence et un effectif mobilisé chaque jour à l’entraînement. Il ne faut pas attendre une défaite pour effectuer des changements. Les nouveaux joueurs sont des concurrents pour les joueurs déjà en place ! Nos trois dernières recrues n’ont qu’une semaine d’entraînement dans les jambes mais ils sont prêts physiquement », a prévenu clairement Oscar Garcia.