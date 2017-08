ASSE : C’est la mode, mais Perrin refuse de cracher sur Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1.

C’est un changement de taille qui s’est opéré cet été à Saint-Etienne avec la fin de l’ère Christophe Galtier. Une dernière saison décevante, dans le jeu comme dans les résultats, en dehors de l’aventure européenne des Verts en Europa League. Résultat, le départ du coach n’a pas été vécu comme un drame dans le vestiaire mais aussi chez les consultants, qui se félicitent de voir Oscar Garcia et sa philosophie de jeu plus tournée vers l’avant débarquer dans le Chaudron. Il est pour l’heure trop tôt pour faire le bilan après un seul match, et Loïc Perrin refuse de toute façon de noircir le tableau des années Galtier.

« Cela faisait un peu bizarre, forcément. La fin de la dernière saison ne s’est pas très bien passée, mais cela ne ternira jamais tout ce qu’il a pu faire ici. Les supporteurs ne l’oublieront pas. Quand Christophe a pris le club, on n’était vraiment pas bien. Depuis, nous avons remporté un trophée (Coupe de la Ligue 2013), nous nous sommes qualifiés plusieurs fois pour l’Europe, nous avons recommencé à gagner le derby contre Lyon… C’est vrai que la fin a été plus compliquée même si notre saison n’a pas été dramatique puisque l’on termine 8es avec un beau parcours en Ligue Europa », a souligné dans le Figaro le capitaine des Verts, qui n’oublie pas le cap franchi par Saint-Etienne dans la dernière décennie.