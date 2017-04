ASSE : Bordeaux, OM... Galtier repart à la chasse !

Dans : ASSE, Ligue 1, OM, Bordeaux.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après la victoire à Guingamp (0-2) : « Lors de la première période, nous avons été très poussifs. Notre premier tir est arrivé à la 53e minute. Par la suite, nous avons su profiter des espaces qui nous ont été offerts. Les joueurs se sont bien engouffrés dans les failles. Heureusement que Stéphane Ruffier, après le premier but, nous maintient dans le match en effectuant l’arrêt décisif. Par manque de justesse, nous avons mis du temps à marquer ce deuxième but. J’avais peur que nous n’y arrivions pas. Nous sommes revenus à un schéma souvent utilisé cette saison et la saison dernière. Il a porté ses fruits, notamment au milieu de terrain, et dans l’animation offensive en deuxième période. Il nous fallait trois points et nous sommes allés les chercher. C’est de bon augure. La victoire va nous permettre de vivre un match très intéressant face à Bordeaux, l’équipe en forme, celle qu’il faut aller chercher. Chasser Marseille ? Il ne nous reste plus beaucoup de cartouches pour aller chasser ! Sur les matchs qui arrivent, les nuls ne nous serviront à rien. Il faudra beaucoup d’enthousiasme et de détermination pour forcer notre destin ».