ASSE : Bamba refuse de prolonger malgré 10.000 euros de plus par mois !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Auteur du but de la victoire de l'AS Saint-Etienne, samedi dernier contre Nice, Jonathan Bamba rechigne à signer la prolongation de contrat que lui propose les Verts. Et à un an de la fin de son contrat avec l'ASSE, le jeune attaquant de 21 ans sait bien qu'il est en position de force, d'autant plus que selon L'Equipe des clubs tels que l'Inter, le Milan AC, Porto, Crystal Palace ou bien encore le FC Séville lui tournent déjà autour.

A la base, Jonathan Bamba était d'accord pour prolonger de deux ans son contrat avec l'AS Saint-Etienne. Mais lorsque la question du salaire est arrivée au premier plan, les choses se sont subitement tendues. Car l'attaquant a fermement repoussé l'augmentation de 10.000 euros par mois que lui proposaient les dirigeants de l'ASSE. Bamba, qui empoche moins de 20.000 euros brut par mois estime valoir bien mieux que cela. Selon le quotidien sportif, les premières réunions entre le club et le clan Bamba n'ont strictement rien donné, un constat d'échec étant fait et aucun nouveau rendez-vous n'ayant été pris. A priori, et quoi qu'il arrive, l'AS Saint-Etienne ne vendra pas son attaquant, dont la valeur est actuellement estimée à 5ME, mais qui en vaudra 0 s'il ne prolonge pas.