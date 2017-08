ASSE : Bamba convaincu de rester grâce à Geoffroy-Guichard ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Déjà auteur de deux buts en Ligue 1 cette saison, Jonathan Bamba semble s’imposer comme l’élément fort du secteur offensif de l’AS Saint-Etienne version Oscar Garcia. En fin de contrat dans un an, le joueur n’a pas encore prolongé son bail dans le Forez. Pourtant, le numéro 29 de l’ASSE n’hésite pas à clamer son amour des supporters des Verts et de l’ambiance « indescriptible » du chaudron de Geoffroy-Guichard.

« Marquer dans le Chaudron, ça donne les frissons. C’est exceptionnel. Lorsque tu vois le ballon entrer dans les filets et tous les spectateurs se lever, la sensation est indescriptible. J’espère marquer à nouveau avec la présence des kops pour pouvoir célébrer un prochain but avec tous nos supporters » a confié l’attaquant de l’ASSE, particulièrement complémentaire avec Romain Hamouma et Loïs Diony face à Amiens samedi soir (3-0) et qui contribue fortement à l’excellent début de saison des hommes d’Oscar Garcia, sur le podium de la Ligue 1 après trois journées.