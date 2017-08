ASSE : Bamba a les moyens de faire galérer Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato.

Très en vue pendant son prêt à Angers la saison dernière, Jonathan Bamba est revenu à l’AS Saint-Etienne avec un tout autre statut.

A tel point que l’entraîneur Oscar Garcia, qui l’a titularisé lors des deux premières journées de Ligue 1, au détriment de la recrue Loïs Diony, souhaite absolument le conserver. Cela passera donc par une prolongation étant donné que l’attaquant de 21 ans n’a plus qu’un an de contrat. Et c’est justement là que les choses se compliquent. En raison d’un désaccord sur le plan salarial, les négociations sont au point mort.

Il faut dire que Bamba a de quoi se montrer gourmand. Pendant que le SCO tente de récupérer l’international Espoirs français, le FC Séville et Newcastle sont également intéressés, révèle But Football Club. Une très mauvaise nouvelle pour les Verts puisque les deux formations étrangères n’auront aucun mal à faire monter les enchères si besoin. L’ASSE devra donc accepter un effort financier pour ne pas perdre son attaquant cet été, ou dans un an sans indemnité de transfert.