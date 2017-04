ASSE : Balotelli n’a pas sa place à Saint-Etienne lâche Romeyer

Dans : ASSE, Mercato.

Très attachée à son salary cap, l’AS Saint-Etienne n’est pas du genre à prendre des risques sur le plan financier. Autrement dit, le club stéphanois ne fait jamais de folie sur le marché des transferts.

Il faut dire que les Verts font avec les moyens du bord, qui n’ont rien à voir avec ceux du Paris Saint-Germain par exemple. D’où l’aveu de Roland Romeyer concernant d’éventuelles stars dans le Forez. « Compte-tenu de l'évolution du football, on ne va pas se mentir, ce sera difficile, a reconnu le co-président de l’ASSE, dans un entretien accordé à Canal+ Sport. On ne pourra pas payer de gros transferts ou des salaires comme au PSG. » Alors pourquoi ne pas tenter des paris comme l’OGC Nice ?

Tout simplement parce qu’un joueur aussi fantasque que Mario Balotelli n’a pas le profil recherché. « Si on pourrait s'offrir Mario Balotelli ? Bien sûr. Mais est-ce qu'on l'aurait fait ? Je ne pense pas, a confié Romeyer. Compte tenu des valeurs du club, de notre travail avec Christophe et toute son équipe, il ne rentre pas dans notre profil de joueur. » Contrairement à Nolan Roux, Kévin Monnet-Paquet et Robert Beric qui, à eux trois, comptent moins de buts en L1 que l’Italien (13, contre 12 pour les trois Stéphanois).