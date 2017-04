ASSE : Bafé Gomis rend furieux le Peuple Vert avec une remarque vexante

Dans : ASSE, Ligue 1, OM, OL.

En début de saison, Bafé Gomis s'était mis à dos les supporters de l'Olympique de Marseille en confiant toute l'affection qu'il avait pour l'AS Saint-Etienne. Cette sortie avait valu à l'attaquant prêté par Swansea d'être copieusement sifflé au Vélodrome. Mais, après une réunion avec des représentants des supporters, et grâce à de belles performances sportives, l'attaquant avait inversé cette situation. Mais, ce sont cette fois les fans de l'ASSE qui sont remontés contre Bafé Gomis. Invité de RMC, le buteur de l'OM s'est lancé dans une argumentation assez vexante lorsque la possibilité d'un retour à Saint-Etienne a été évoquée.

Car pour Gomis, les Verts ne sont plus une destination sexy quand on joue à Marseille. « Le lien qui me lie aujourd’hui à Saint-Etienne est affectif. Quand on joue à l’OM, on ne peut pas rêver de jouer à Saint-Etienne. Avec toute l’humilité que je dois avoir là-dessus. Tu rêves de jouer à Saint-Etienne quand tu joues à Sochaux, parce que tu as une progression. Mais quand tu joues à Marseille, en toute sincérité, ce n’est pas une progression de retourner à Saint-Etienne, avec tout le respect que je dois à ce club. Aujourd’hui, je suis capitaine de l’OM. J’ai la chance de participer à ce début de projet. Et je suis à 100% investi (…) De toute façon, on sait tous que je ne peux pas jouer à Saint-Etienne parce qu'ils ont leur salary cap et je ne peux pas rentrer dans ces finances-là », a expliqué l’attaquant marseillais, qui a pris en retour une charge musclée sur les réseaux sociaux de la part de supporters stéphanois déçus des propos de Bafé Gomis.