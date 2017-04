ASSE : Amorphe, Berezina, cette légende accuse !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le week-end de Pâques 2017 ne restera pas dans les mémoires des supporters de l'AS Saint-Etienne, lesquels ont constaté avec désolation que leur équipe a totalement sombré du côté du Vélodrome. Et même si l'ASSE a bien du mal avec l'OM depuis des années, c'est le non-match des Verts qui a fait mal à tout le monde.

Dans les colonnes du Progrès, Robert Herbin est lui aussi atterré par ce qu'il a vu dimanche soir face à l'Olympique de Marseille. Et l'ancien coach des grandes années de l'AS Saint-Etienne n'est pas tendre avec les joueurs de l'ASSE. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais il n’y avait aucun dynamisme. J’ai rarement vu une équipe aussi amorphe. Dès le début, tous les joueurs ont été empruntés. C’est comme s’ils avaient mis le ralenti. Après les deux buts marseillais, il n’y avait plus rien à attendre de ce match. Ce fut la Berezina (…) J’attendais quand même une meilleure résistance de la part de nos Verts. Ils ont été étouffés et ont rendu l’âme à partir du moment où Marseille a commencé à monopoliser le ballon. Ça passait, ça passait et je n’ai vu aucune réaction, constate Robert Herbin, qui malgré ce coup de déprime espère que cette déroute au Vélodrome provoquera un électrochoc. Après une telle défaite, on peut s’inquiéter mais on peut aussi s’attendre à une réaction d’orgueil de la part du groupe. Je crois que, face à Rennes dimanche prochain, les joueurs auront à coeur de se racheter. »