ASSE : Des supporters expulsés d'un avion et renvoyés à...Lyon

Dans : ASSE, Europa League, OL.

L'AS Saint-Etienne risque de se souvenir longtemps de son déplacement à Manchester. En effet, en plus d'un résultat sportif forcément très décevant, les Verts vont devoir payer une amende pour le comportement de leurs supporters à l'intérieur d'Old Trafford. Mais on apprend ce samedi via Le Progrès que d'autres fans de l'ASSE auront aussi un très mauvais souvenir de ce déplacement qui s'annonçait pourtant festif. En effet, seize d'entre eux ont été tout simplement expulsés d'un avion de la compagnie Eurowings qui allait décoller jeudi de Düsseldorf pour rejoindre Manchester. Après un premier vol entre Lyon et la ville allemande sans aucun problème, c'est avant le deuxième décollage que les choses ont tourné au vinaigre.

Méconnaissant les strictes règles imposées à bord des avions, les supporters stéphanois ont lancé un chant à la gloire de l'ASSE. Rien de bien méchant, mais il a fallu qu'un stewart intervienne afin de calmer tout le monde en demandant que le chant s'arrête, ce qui a été fait. L'affaire semblait entendue, cependant, du côté du commandant de bord, on n'a pas voulu en rester là, histoire probablement d'éviter des soucis en vol. Et bientôt des policiers sont arrivés dans l'avion afin de faire sortir tout le monde. 71 supporters de l'ASSE ont été identifiés, dont 55 pourront finalement repartir vers Manchester à bord d'un avion, tandis que 16 auront droit eux à un ticket vers...Lyon sans que l'on sache comment le choix a été fait. La tension est évidemment montée d'un cran dans l'aéroport, ce qui a poussé le pilote du vol censé ramener ces 16 supporters vers la France à également les refuser. Logées pour la nuit dans une auberge de jeunesse de Düsseldorf, les 16 personnes concernées sont rentrées vendredi matin dans la capitale des Gaules. Ils ont immédiatement contacté la compagnie aérienne allemande et aux autorités de l'aéroport afin de demander le remboursement des sommes engagées.