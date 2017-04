ASSE : 10 départs possibles, dont un qui rapporterait très gros

Dans : ASSE, Mercato.

A l’heure où la qualification européenne s’éloigne à chaque journée, il devrait y avoir du changement cet été chez les Verts. L’effectif tire la langue et manque clairement d’allant offensif, ce qui se paye en cette fin de saison. Pour bouleverser le groupe de Christophe Galtier, l’ASSE devrait laisser filer une dizaine de joueurs. Certains ne seront pas retenus, d’autres pourraient permettre aux dirigeants de faire une belle affaire financière.

Dans un premier temps, il n’y a rien à espérer pour Henri Saivet, qui repartira à Newcastle à la fin de son prêt. Même chose pour Benjamin Corgnet, en fin de contrat, Jérémy Clément et Nolan Roux, dont le club ne veut plus. Pour services rendus, Fabien Lemoine devrait quitter le Forez pour la destination de son choix, si accord il y a. Pierre-Yves Polomat pourrait lui aussi aller chercher du temps de jeu ailleurs, tout comme le jeune Dylan Saint-Louis, qui semble vouloir prendre rapidement la tangente après son prêt à Laval.

En ce qui concerne les joueurs plus régulièrement utilisés, c’est la défense qui pourrait être très touchée. Florentin Pogba et Kevin Théophile-Catherine ont de sérieuses touches en Angleterre, même s’il ne s’agit pas de clubs du haut du pavé, les moyens financiers qui vont avec ont de quoi satisfaire les exigences stéphanoises. Mais la meilleure vente pourrait concerner un élément donc l’ASSE ne veut pourtant pas se séparer. Il s’agit de Kevin Malcuit, infatigable sur son côté droit, et qui intéresse West Ham. Mais selon la presse anglaise, le nouveau promu Newcastle pourrait mettre le paquet pour récupérer l’ancien de Niort, et franchir le cap des 10 ME afin de décrocher la timbale. De quoi faire réfléchir l’ASSE, qui sera loin de toucher autant avec les autres départs envisagés.