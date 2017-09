SRFC : « Un manque de maturité », Christian Gourcuff est dépité

Dans : Rennes, Ligue 1, OGCN.

Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, après la défaite contre Nice (0-1) : « C’est un scénario cruel. On n’a pas su mettre le rythme nécessaire en première mi-temps, dans les transitions offensives notamment. Il y avait matière à les mettre davantage en difficulté. On a haussé le ton en seconde, mais c’était trop brouillon pour concrétiser notre emprise. C’est aussi dû à un manque de maturité. Ils ont des joueurs qui excellent en contre et on l’a vu sur le but de Balotteli. Il ne lui faut pas 36 occasions. Je n’ai pas vu la faute dans la surface, mais j’ai bien vu l’anti-jeu de Seri dans l’entrejeu. C’était une situation de but ».