SRFC : Un buteur espagnol tout proche de signer

Difficile de savoir ce que cela donnera sur le terrain, mais sur le papier, le Stade Rennais s’active sur le marché des transferts.

Une cinquième recrue pourrait atterrir prochainement au Roazhon Park selon Ouest-France. Il s’agit de Brandon Thomas Llamas, attaquant espagnol de 22 ans. Le buteur de Majorque n’a plus qu’une année de contrat avec le club insulaire, et il est attendu en cette fin de semaine à Rennes pour boucler son transfert. Le club breton aurait devancé plusieurs formations, et notamment le Barça B, La Corogne, Celta Vigo et Villarreal pour faire venir « Brandon », de père anglais et de mère espagnole.