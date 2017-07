SRFC : Sarr signe dans un club qu'il ne connait pas

Dans : Rennes, Mercato, Metz.

Après avoir officiellement signé pour quatre ans au Stade Rennais, Ismaïla Sarr a livré une drôle d’anecdote sur son arrivée en Bretagne...

Ce mercredi, Ismaïla Sarr est devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire des Rouge et Noir, derrière le fameux Severino Lucas, débarqué à Rennes pour 21 ME en 2000. En déboursant la somme de 17 ME pour s'attacher les services de l'attaquant de 19 ans, le club breton a fait un effort considérable pour renforcer l'effectif de Christian Gourcuff. Si l'ancien joueur de Metz juge le projet rennais comme une étape idéale avant un possible départ vers un grand club européen, sachant que le Barça le courtisait cet été, Sarr avoue ne pas savoir grand chose de son nouveau club...

« Ça me fait plaisir de signer ici, à Rennes. Je me sens déjà Rouge et Noir. J’ai repris avec le FC Metz, j’ai fait une partie de la préparation là-bas. Je pensais y rester. Et puis mon agent m’a appelé et m’a dit qu’on partait à Rennes. Vous connaissiez le Stade Rennais avant de signer ? Non. Pas un souvenir ? J’ai joué contre eux. Vous aviez fait mal à la défense rennaise, pourtant…(rires) Je ne sais pas ! Je pense que je vais pouvoir bien travailler, continuer à progresser avec Christian Gourcuff », a lancé, sur Ouest-France, Sarr, qui a pourtant joué deux fois contre Rennes en Ligue 1 depuis son arrivée du Sénégal en 2016...