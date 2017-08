SRFC : Rennes ne voulait pas perdre, et n'a pas gagné

Dans : Rennes, Ligue 1.

Abdoulaye Diallo (Gardien de but de Rennes après le nul à Troyes) : « Ça reste un bon point pris malgré tout même si on espérait mieux, notamment au vu de la fin de match où on a eu énormément d’occasions. Je pense qu’il y avait moyen de prendre les trois points mais quand on ne peut pas gagner il faut savoir ne pas perdre. En début de seconde période, ils ont attaqué fort et on a pris ce but. L’essentiel est qu’on ait su réagir. On sait sur quels points travailler. On savait que devant on avait de très bons joueurs qui pouvaient faire mal à n’importe quelle défense. Ce soir ils l’ont prouvé, j’espère que pour la suite ils pourront nous apporter encore plus, pour davantage de buts. Pour le premier match de la saison, il fallait être concentré. J’ai su répondre présent quand j’ai été sollicité. La plus grosse erreur aurait été de gamberger. Je n‘ai pas pensé au match avant, je me suis concentré une fois dans le vestiaire. Ça s’est plutôt bien passé. »