SRFC : Rennes méritait un nul contre le PSG, mais...

Dans : Rennes, Ligue 1, PSG.

Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, après la défaite contre le PSG (0-1) : « En première mi-temps, c'est vrai qu'on a beaucoup couru dans la récupération du ballon. On était bien organisé, mais encore en déficit par rapport au porteur du ballon adverse, donc ils nous ont beaucoup décalé, imposé beaucoup de courses, ce qui a engendré leurs occasions. En deuxième mi-temps, la configuration avait changé, on a pris l'ascendant dans le jeu. On a vu en deuxième période qu'on pouvait revenir. Je pense qu'on peut faire un match nul, on a des situations chaudes sur la deuxième partie du match. Mais face à ce type d'équipe, il ne faut pas faire autant d'erreurs. Après ils ont une grosse maîtrise parce que derrière, avec Thiago Silva et Marquinhos, ça tient le ballon, c'est pas facile d'aller les chercher non plus ».