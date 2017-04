SRFC : Rennes frappé par le néant total à Nancy

Dans : Rennes, Ligue 1, Nancy.

Benoit Costil, gardien de but de Rennes, après la défaite 3-0 à Nancy : « Ce qu’il s’est passé ? C’est qu’il ne s’est rien passé. Si on respecte un club comme le Stade Rennais, on ne peut pas se contenter de jouer la 12e ou la 13e place ».